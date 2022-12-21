Кайл Лаури пришел на матч с «Чикаго» в футболке Лионеля Месси
Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури пришел на матч с «Чикаго» (103:113) во вторник в футболке аргентинского футболиста Лионеля Месси.
Лаури не смог выйти на площадку и наблюдал за игрой со скамейки.
В недавнем финале чемпионата мира по футболу Аргентина победила Францию по пенальти, Месси признали самым ценным игроком турнира.
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