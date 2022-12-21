Кайл Лаури пришел на матч с «Чикаго» в футболке Лионеля Месси

Теги светская хроника Кайл Лаури Майами Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу НБА видео ЧМ-2022 Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури пришел на матч с «Чикаго» (103:113) во вторник в футболке аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Лаури не смог выйти на площадку и наблюдал за игрой со скамейки.

В недавнем финале чемпионата мира по футболу Аргентина победила Францию по пенальти, Месси признали самым ценным игроком турнира.

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6 комментариев

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Light Yagami
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Удивлён, что Лаури его знает.
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Ришад Хайруллин
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Ответ Kikir
Лучше бы он проиграл, задрали а то уже эти Месси…..
Ага чтобы потом такие как ты его хейтили
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Kikir
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Егор Лешуков
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Ответ Hella black
Глядя на всё это кое-кто из Португалии с моста готов бросится
Парализовало уже наверное
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Hella black
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Ответ Doug DeMuro99
Да весь спорт сейчас о Месси и сборной Аргентины только и будет говорить 🔥
Глядя на всё это кое-кто из Португалии с моста готов бросится
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Doug DeMuro99
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Да весь спорт сейчас о Месси и сборной Аргентины только и будет говорить 🔥
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