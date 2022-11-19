Кузма сравнял счет броском из-за дуги, Лаури смазал бросок на победу

Теги Кайл Лаури Майами НБА Вашингтон видео Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма стал автором спасительного 3-очкового в матче с «Хит».

Кузма забросил при счете 101:101 за 14,9 секунды до сирены. В последовавшем затем владении разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури неудачно воспользовался шансом принести команде победу в основное время.

«Вашингтон» вырвал победу в овертайме – 107:106. На счету Кузмы 21 очко, 8 подборов и 5 передач.

НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные