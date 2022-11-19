Кузма сравнял счет броском из-за дуги, Лаури смазал бросок на победу

Форвард «Уизардс» стал автором спасительного 3-очкового в матче с «Хит».

Кузма забросил при счете 101:101 за 14,9 секунды до сирены. В последовавшем затем владении разыгрывающий неудачно воспользовался шансом принести команде победу в основное время.

вырвал победу в овертайме – 107:106. На счету Кузмы 21 очко, 8 подборов и 5 передач.

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