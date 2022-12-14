Шакил О′Нил: «Рассчитываю принять активное участие в покупке «Финикса»

Член Зала славы Шакил О′Нил подтвердил, что хотел бы стать совладельцем .

«Я еще не обсуждал этот вопрос со своими партнерами, поэтому не могу сделать заявление, но мы рассчитываем принять активное участие в покупке команды НБА.

Я не буду лукавить и говорить: «Да, я разговаривал с некоторыми людьми». У меня еще не было такого разговора с моими партнерами», – сказал четырехкратный чемпион НБА.

Несколько месяцев назад Шак уже заявлял, что хотел бы приобрести часть акций «Санз», но признался, что не хочет соперничать с основателем Amazon.com. Джеффом Безосом, который собирался купить клуб. Но теперь Безос нацелился на команду НФЛ «Вашингтон Коммандерс».

Владелец «Финикса» решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик