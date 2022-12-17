Томаш Саторански и Амин Нуа – в Топ-10 моментов 14-го раунда Евролиги
Евролига представила подборку лучших моментов матчей 14-го раунда регулярного чемпионата.
Топ-10 возглавили Томаш Саторански («Барселона»), который эффектно поставил сверху, а также автор победного броска Амин Нуа («Виллербан»).
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