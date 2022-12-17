Томаш Саторански и Амин Нуа – в Топ-10 моментов 14-го раунда Евролиги

представила подборку лучших моментов матчей 14-го раунда регулярного чемпионата.

Топ-10 возглавили (« »), который эффектно поставил сверху, а также автор победного броска Амин Нуа (« »).

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает