Шарунас Ясикявичюс – о поражении от «Виллербана»: «Мы в очередной раз упустили победу, беру всю ответственность на себя»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение от (74:75) в . Каталонцы вели «+12» в начале третьей четверти.

«Как тренер я не смог объяснить игрокам, чем хорош соперник. Мы в очередной раз упустили победу. Только во второй половине мы сделали 11 потерь, не реализовали несколько открытых бросков... Беру всю ответственность на себя.

Мы думали, что уже победили? Нельзя так говорить. Эта проблема преследует нас уже два года. Я не могу сказать, что мы победили, когда выигрываем 12 или 13 очков. Я знаю, что у нас есть эта проблема», – заявил Ясикявичюс.

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