Трехочковый Амина Нуа принес «Виллербану» победу над «Олимпиакосом». Французский клуб отыгрался с «-21»
«Виллербан» в 14-м раунде Евролиги вырвал победу у «Олимпиакоса» – 77:75.
Решающим стал точный трехочковый форварда Амина Нуа, который был заброшен за 0,1 секунды до сирены при «-1».
На счету Нуа 13 очков и 2 подбора при 3 из 5 из-за дуги.
Французский клуб по ходу встречи отыгрался с «-21».
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