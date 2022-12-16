Трехочковый Амина Нуа принес «Виллербану» победу над «Олимпиакосом». Французский клуб отыгрался с «-21»

« » в 14-м раунде Евролиги вырвал победу у « » – 77:75.

Решающим стал точный трехочковый форварда Амина Нуа, который был заброшен за 0,1 секунды до сирены при «-1».

На счету Нуа 13 очков и 2 подбора при 3 из 5 из-за дуги.

Французский клуб по ходу встречи отыгрался с «-21».

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