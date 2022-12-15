Обмен Расселла Уэстбрука в этом сезоне маловероятен

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Выступление Расселла Уэстбрука в прошлом месяце сделало обмен звездного разыгрывающего «Лейкерс» до дедлайна 9 февраля маловероятным, сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик со ссылкой на источник, знакомый с планами клуба.

После перевода на скамейку запасных, который произошел 28 октября, 34-летний Уэстбрук набирает 15,2 очка, делает 7,9 передачи, 5,8 подбора и 3,8 потери за 28,2 минуты в среднем за матч. Результат «Лейкерс» на этом отрезке – 11-12.

Для сравнения, только шесть игроков – Лука Дончич, Никола Йокич, Джа Морэнт, Паскаль Сиакам, Дрю Холидэй и Джеймс Харден – в этом сезоне достигли показателей 15+7+5.

Тем не менее, показатель «net rating» («+/-» в пересчете на 100 владений) «Лейкерс» остается существенно выше, когда Уэстбрук на скамейке (+4,6), чем когда он на площадке (-3,4).

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5 комментариев

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Vagant
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Ответ RayRay
Пока лезет в проход и ищет фолы- неудержим . Как только вселяется дикий чертик и решает , что он снайпер с дуги , всё -расходимся .
Расс, точность с дуги:

Игры в старте: 20.8%
Первые 9 матчей с бенча: 40.5%
После Дня благодарения: 19.4%
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Александр Павлов
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Бред. Это всё тот же кирпичный Расти. Пользы от него никакой, кроме вреда.

Его истекающий контракт и огромная сумма списания делают его лакомым куском для танкующих команд.

В том году он был мусором, в этом - уже активом.
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Katraps
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«Для сравнения, только шесть игроков – Лука Дончич, Никола Йокич, Джа Морэнт, Паскаль Сиакам, Дрю Холидэй и Джеймс Харден – в этом сезоне достигли показателей 15+7+5»

Список явно неполный. Еще, как минимум, Яннис (31+11+5), КАТ (21+8+5), Сабонис (17+11+6) и Леброн (26+8+6). Скорее всего, есть дополнительные критерии у игроков в новости.
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RayRay
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Пока лезет в проход и ищет фолы- неудержим . Как только вселяется дикий чертик и решает , что он снайпер с дуги , всё -расходимся .
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Insamo217
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По ощущениям он вроде бы стал лучше играть чем в прошлом сезоне и стал приносить пользу, но статистика упала еще больше чем в прошлом сезоне..
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