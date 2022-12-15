Обмен Расселла Уэстбрука в этом сезоне маловероятен

Выступление Расселла Уэстбрука в прошлом месяце сделало обмен звездного разыгрывающего « » до дедлайна 9 февраля маловероятным, сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик со ссылкой на источник, знакомый с планами клуба.

После перевода на скамейку запасных, который произошел 28 октября, 34-летний Уэстбрук набирает 15,2 очка, делает 7,9 передачи, 5,8 подбора и 3,8 потери за 28,2 минуты в среднем за матч. Результат «Лейкерс» на этом отрезке – 11-12.

Для сравнения, только шесть игроков – Лука Дончич, Никола Йокич, Джа Морэнт, Паскаль Сиакам, Дрю Холидэй и Джеймс Харден – в этом сезоне достигли показателей 15+7+5.

Тем не менее, показатель «net rating» («+/-» в пересчете на 100 владений) «Лейкерс» остается существенно выше, когда Уэстбрук на скамейке (+4,6), чем когда он на площадке (-3,4).

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