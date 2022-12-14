Дарвин Хэм – о поражениях «Лейкерс»: «Ты никогда не станешь хорошим моряком в тихих водах»

Главный тренер прокомментировал поражение от (118:122, ОТ).

«Мы пытаемся понять, как разумно использовать тайм-ауты, чтобы предоставить отдых нашим лидерам. В некоторых случаях мне следовало взять тайм-аут раньше. Это моя ответственность, я должен работать лучше.

Один из ассистентов нашей команды в G-лиге дал мне отличный совет. Он сказал: «Ты никогда не станешь хорошим моряком в тихих водах». Ты проявляешь свой истинный характер и становишься надежным моряком только тогда, когда постоянно ведешь корабль через шторм. И я верю в это всем сердцем», – заявил Хэм.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване