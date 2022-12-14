Брэндон Ингрэм пропустит еще одну неделю из-за травмы пальца ноги

Теги травмы Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

«Новый Орлеан» проведет без форварда Брэндона Ингрэма как минимум еще одну неделю, сообщает ESPN.com.

Ингрэм во вторник пропустил восьмой матч подряд из-за ушиба большого пальца левой ноги. «Пеликанс» проиграли «Джаз» (100:121), прервав свою 7-матчевую победную серию.

В минувшие выходные Ингрэм попытался вернуться на площадку, но усугубил повреждение. Повторное обследование подтвердило, что у игрока только ушиб, но команда не будет спешить с его возвращением.

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