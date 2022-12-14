Брэндон Ингрэм пропустит еще одну неделю из-за травмы пальца ноги

проведет без форварда как минимум еще одну неделю, сообщает ESPN.com.

Ингрэм во вторник пропустил восьмой матч подряд из-за ушиба большого пальца левой ноги. «Пеликанс» проиграли «Джаз» (100:121), прервав свою 7-матчевую победную серию.

В минувшие выходные Ингрэм попытался вернуться на площадку, но усугубил повреждение. Повторное обследование подтвердило, что у игрока только ушиб, но команда не будет спешить с его возвращением.

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