Дэмиан Лиллард: «Не знал, сколько у меня 3-очковых, просто бросал»

Звездный разыгрывающий «Портленда» повторил личный рекорд по реализованным 3-очковым в победном матче с «Миннесотой» (133:112).

Лиллард 11 забросил из-за дуги (11 из 17). Данный результат является также повторением клубного рекорда «Блэйзерс».

«Я в буквальном смысле не знал, сколько у меня было 3-очковых. Просто бросал по кольцу.

Понимал, что набрал немало очков и реализовал довольно многих «трешек», и только потом подумал: «А сколько же я попал?» – заявил Лиллард.

Лидер имел хороший шанс на обновление рекорда, но его не выпускали на площадку в четвертой четверти в связи с крупным очковым преимуществом.

Дэмиан в понедельник набрал 38 очков, 2 подбора и 3 передачи за 29 минут (13 из 21 с игры).

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