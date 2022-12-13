Дэмиан Лиллард: «Не знал, сколько у меня 3-очковых, просто бросал»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард повторил личный рекорд по реализованным 3-очковым в победном матче с «Миннесотой» (133:112).
Лиллард 11 забросил из-за дуги (11 из 17). Данный результат является также повторением клубного рекорда «Блэйзерс».
«Я в буквальном смысле не знал, сколько у меня было 3-очковых. Просто бросал по кольцу.
Понимал, что набрал немало очков и реализовал довольно многих «трешек», и только потом подумал: «А сколько же я попал?» – заявил Лиллард.
Лидер «Портленда» имел хороший шанс на обновление рекорда, но его не выпускали на площадку в четвертой четверти в связи с крупным очковым преимуществом.
Дэмиан в понедельник набрал 38 очков, 2 подбора и 3 передачи за 29 минут (13 из 21 с игры).
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