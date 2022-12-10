Серхио Родригес вышел на 2-е место по передачам за карьеру в Евролиге, опередив Вассилиса Спанулиса

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Разыгрывающий «Реала» Серхио Родригес вышел на второе место по количеству передач за карьеру в Евролиге.

36-летний баскетболист совершил 3 передачи в матче против «Монако» (94:95, ОТ). Это позволило ему добраться до отметки в 1 608 ассистов за все время выступления.

Таким образом, Родригес превзошел легендарного Вассилиса Спанулиса (1 607). Рекордсменом по количеству передач в Евролиге остается разыгрывающий «Фенербахче» Ник Калатес (1 772).

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