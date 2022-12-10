Серхио Родригес вышел на 2-е место по передачам за карьеру в Евролиге, опередив Вассилиса Спанулиса
Разыгрывающий «Реала» Серхио Родригес вышел на второе место по количеству передач за карьеру в Евролиге.
36-летний баскетболист совершил 3 передачи в матче против «Монако» (94:95, ОТ). Это позволило ему добраться до отметки в 1 608 ассистов за все время выступления.
Таким образом, Родригес превзошел легендарного Вассилиса Спанулиса (1 607). Рекордсменом по количеству передач в Евролиге остается разыгрывающий «Фенербахче» Ник Калатес (1 772).
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
Комментарии