Серхио Родригес вышел на 2-е место по передачам за карьеру в Евролиге, опередив Вассилиса Спанулиса

Разыгрывающий вышел на второе место по количеству передач за карьеру в Евролиге.

36-летний баскетболист совершил 3 передачи в матче против «Монако» (94:95, ОТ). Это позволило ему добраться до отметки в 1 608 ассистов за все время выступления.

Таким образом, Родригес превзошел легендарного (1 607). Рекордсменом по количеству передач в остается разыгрывающий Ник Калатес (1 772).

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