«Хит» хотят обменять Лаури (Fox Sports)

заинтересован в обмене разыгрывающего , пишет обозреватель Fox Sports Рик Бьючер.

Отмечается, что «Хит» будет трудно найти команду, которая возьмет на себя контракт Лаури и отдаст при этом сильных игроков.

36-летний баскетболист заработает 58 миллионов долларов за ближайшие два сезона. В нынешнем чемпионате он набирает 14,8 очка, 6 передач и 4,8 подбора в среднем за матч.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов