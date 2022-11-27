Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Дижон», «Виллербан» – «По-Ортез»

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В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут три матча.

«Лимож» примет «Дижон», «Виллербан»«По-Ортез».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Париж – Ле-Портель
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Лимож – Дижон
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ – По-Ортез
Дата проведения
27 ноября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Шоле – 8-1, Метрополитан – 8-1, Монако – 7-2, Дижон – 7-2, Ле-Ман – 6-3, Бурк – 6-4, Виллербан – 5-4, Лимож – 5-4, Блуа – 5-5, Нантер – 4-5, Нанси – 4-6, По-Ортез – 3-6, Париж – 3-6, Роанн – 3-6, Гравлин-Дюнкерк – 3-7, Страсбур – 3-7, Фос Прованс – 2-7, Ле-Портель – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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