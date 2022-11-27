Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Дижон», «Виллербан» – «По-Ортез»

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут три матча.

примет «Дижон», – .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Дижон Дата проведения 27 ноября, 19.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Шоле – 8-1, – 8-1, Монако – 7-2, – 7-2, Ле-Ман – 6-3, Бурк – 6-4, Виллербан – 5-4, Лимож – 5-4, Блуа – 5-5, Нантер – 4-5, Нанси – 4-6, По-Ортез – 3-6, – 3-6, Роанн – 3-6, Гравлин-Дюнкерк – 3-7, Страсбур – 3-7, Фос Прованс – 2-7, Ле-Портель – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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