Джош Грэй должен присоединиться к «Локомотиву-Кубань» в ближайшие дни

Новобранец ива-Кубань» должен присоединиться к команде в ближайшие дни.

«Локо» подписал контракт с американским разыгрывающим 9 ноября.

Грядущий приезд Грэя прокомментировал главный тренер краснодарцев Александер Секулич.

– Со дня на день состав команды пополнит Джошиа Грэй. Что скажете о нем?

– И я, и вся команда с нетерпением ждем момента, когда он к нам присоединится. Он опытный и умный плеймейкер, и точно добавит нам стабильности в организации игры. Молодежь быстрее растет в профессиональном плане, когда рядом играют и тренируются такие игроки.

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