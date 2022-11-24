Шэй Гилджес-Александер кроссовером усадил оппонента на паркет

Защитник «Оклахомы» отметился эффектным обыгрышем в матче против (126:131, ОТ).

Лидер «Тандер» выполнил резкую остановку с переводом мяча за спиной. В результате опекавший его Дэйвон Рид оказался на паркете.

Гилджес-Александер завершил встречу с показателями 31 очко (8-20 с игры, 1-4 из-за дуги), 11 передач, 7 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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