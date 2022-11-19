Брэндон Гарретт: «Матч с «Енисеем» станет хорошей проверкой прогресса, которого добился «Автодор»

Теги Автодор Енисей Единая лига ВТБ Брэндон Гарретт Баскетбол

Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт рассказал о задачах команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Сейчас главная задача нашей команды – продолжать прогрессировать и шаг за шагом улучшать «химию» друг с другом. Матч с «Енисеем» станет еще одной хорошей проверкой, позволяющей увидеть наш рост.

Уверен, соперники тоже приедут в Саратов сражаться. Мы приложим все усилия, чтобы победить», – заявил Гарретт.

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