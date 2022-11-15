Джарен Джексон-младший должен дебютировать в сезоне в матче с «Пеликанс» во вторник

Форвард «Гризлис» готов дебютировать в новом сезоне.

Джексон, как ожидается, сыграет в матче с «Пеликанс» во вторник.

Один из лидеров пропустил начало регулярного чемпионата из-за перенесенной в межсезонье операции на правой стопе. У Джарена был стрессовый перелом.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист провел 78 матчей, набирая 16,3 очка, 5,8 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за игру.

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