«Буллс» могут обменять Коби Уайта

Теги возможные переходы Чикаго НБА Коби Уайт Баскетбол

По мнению нескольких руководителей клубов НБА, разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт (22 года, 196 см) является кандидатом на обмен, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Уайт в нынешнем сезоне набирает 8,1 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи за 22 минуты на площадке в среднем за матч. Это самые низкие показатели в карьере защитника, который проводит четвертый сезон в НБА.

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