«Буллс» могут обменять Коби Уайта

По мнению нескольких руководителей клубов НБА, разыгрывающий «Чикаго» (22 года, 196 см) является кандидатом на обмен, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Уайт в нынешнем сезоне набирает 8,1 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи за 22 минуты на площадке в среднем за матч. Это самые низкие показатели в карьере защитника, который проводит четвертый сезон в .

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