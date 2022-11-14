«Буллс» могут обменять Коби Уайта
По мнению нескольких руководителей клубов НБА, разыгрывающий «Чикаго» Коби Уайт (22 года, 196 см) является кандидатом на обмен, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Уайт в нынешнем сезоне набирает 8,1 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи за 22 минуты на площадке в среднем за матч. Это самые низкие показатели в карьере защитника, который проводит четвертый сезон в НБА.
«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей
Комментарии