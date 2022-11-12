Винс Картер: «Играя с Джорданом, ты точно знал, что попадешь в финал»

Прославленный игрок , ныне эксперт ESPN Винс Картер отдал должное легендарному игроку Майклу Джордану.

Картер ответил на вопрос о том, с кем из игроков НБА за все время он хотел бы выступать больше всего.

«Я по-прежнему хотел бы сыграть с Эм Джеем. Ты точно знал, что попадешь в финал, выступая с ним в одной команде. Он делал парней вокруг себя лучше. Мне нравилось играть с теми, кто доминирует на площадке, но при этом делает остальных игроков команды лучше», – заявил Картер.

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