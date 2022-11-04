Дражен Анзулович: «Астана» в хорошем состоянии, но мы подготовились к матчу»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».

«Это очень важная игра для нас. Мы знаем, что соперник находится в хорошем состоянии. У них два сильных американских легионера, очень много игроков сборной Казахстана, что тоже говорит об определенном уровне. Однако мы провели неплохую подготовку. После прошлой игры у нас были моменты, которыми я остался доволен. Также было большое количество моментов, которыми я остался недоволен, мы над ними работали.

Самое главное – это наша игра. Я надеюсь, что если мы хорошо подготовимся, то сумеем победить», – заявил Анзулович.

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