Дражен Анзулович: «Астана» в хорошем состоянии, но мы подготовились к матчу»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Астаной».
«Это очень важная игра для нас. Мы знаем, что соперник находится в хорошем состоянии. У них два сильных американских легионера, очень много игроков сборной Казахстана, что тоже говорит об определенном уровне. Однако мы провели неплохую подготовку. После прошлой игры у нас были моменты, которыми я остался доволен. Также было большое количество моментов, которыми я остался недоволен, мы над ними работали.
Самое главное – это наша игра. Я надеюсь, что если мы хорошо подготовимся, то сумеем победить», – заявил Анзулович.
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