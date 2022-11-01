Руководитель клуба НБА: «Со спиной Энтони Дэвиса явно что-то не так»

Представитель фронт-офиса одного из клубов НБА связывает неудачный старт «Лейкерс» в нынешнем сезоне с травмой форварда команды .

«Мне не нравится то, что я вижу в исполнении Эй Ди. С его спиной явно что-то не так», – сказал анонимный руководитель.

Дэвис принял участие в 5 из 6 матчей регулярного чемпионата-2022/23. Он набирает в среднем 23,8 очка, 10,6 подбора, 2,2 перехвата и 2 блок-шота.

«Лейкерс» имеют показатели 1-5 и занимают 14-е место в таблице Западной конференции.

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