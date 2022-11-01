НБА продолжает расследовать переход Брансона в «Никс» на предмет тамперинга
НБА завершила расследование в отношении «Филадельфии» и приняла решение лишить клуб выбора во втором раунде на драфтах 2023 и 2024 годов.
«Сиксерс» нарушили правила лиги, начав вести переговоры со свободными агентами до официального открытия рынка.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, лига продолжает расследовать переход разыгрывающего Джейлена Брансона в «Никс» на предмет тамперинга.
НБА изучает, не контактировали ли представители «Нью-Йорка» с Брансоном до официального открытия рынка свободных агентов.
«Никс» объявили о переходе Брансона на правах свободного агента 13 июля. При этом информация о сделке впервые появилась в прессе еще до открытия рынка.
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