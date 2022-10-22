Лука Вильдоса: «Могу стать основным разыгрывающим «Црвены Звезды», мне это нужно»

Новобранец объяснил, почему решил перейти в сербскую команду.

«Все знают, что у меня было несколько серьезных предложений, которые я рассматривал, но я знаю, как любят баскетбол в Сербии. Мне позвонил тренер и сказал, что я буду много играть и могу стать основным разыгрывающим. Мне это нужно. Я не так много играл последние два года, поэтому хочу показать всем, что готов быть здесь и помогать команде», – заявил Вильдоса.

В 2021 году аргентинский баскетболист перешел в , но не смог проявить себя из-за проблем со стопой и был отчислен в октябре.

Ранее Вильдоса выступал за «Басконию». Его показатели в Евролиге-2020/21 составили 10,3 очка, 3,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

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