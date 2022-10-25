«Нетс» – «безнадежные аутсайдеры» в НБА по продаже абонементов

занимает последнее место в НБА по продаже абонементов на сезон-2022/23.

Как сообщает New York Post, клуб «Нетс» реализовали около 5 500 сезонных абонементов и являются «безнадежными аутсайдерами» по этому показателю.

Домашняя арена клуба вмещает 17 732 зрителя. В прошлом сезоне «Бруклин» продал около 9 000 абонементов.

Отмечается, что «Нетс» больше полагаются на реализацию отдельных билетов на матчи и получают среднюю по НБА прибыль. При этом стоимость билетов на матчи «Бруклина» выше, чем у команд с маленького рынка.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!