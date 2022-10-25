«Нетс» – «безнадежные аутсайдеры» в НБА по продаже абонементов
«Бруклин» занимает последнее место в НБА по продаже абонементов на сезон-2022/23.
Как сообщает New York Post, клуб «Нетс» реализовали около 5 500 сезонных абонементов и являются «безнадежными аутсайдерами» по этому показателю.
Домашняя арена клуба «Barclays Center» вмещает 17 732 зрителя. В прошлом сезоне «Бруклин» продал около 9 000 абонементов.
Отмечается, что «Нетс» больше полагаются на реализацию отдельных билетов на матчи и получают среднюю по НБА прибыль. При этом стоимость билетов на матчи «Бруклина» выше, чем у команд с маленького рынка.
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