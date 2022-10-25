в понедельник одержала первую победу в сезоне (1-3), обыграв на домашней арене «Индиану» со счетом 120:106.

Звездный центровой «Сиксерс» после игры рассказал, испытывал ли давление в связи с неудачным стартом.

«Болельщики в Филадельфии наверняка хотели, чтобы меня обменяли, а всех остальных отправили в Лигу развития, для них все было настолько плохо. Но лично я не испытывал давления после этих поражений. Это всего лишь три матча, у нас новая команда, все пытаются найти себя и свое место.

Сегодня мы сделали большой шаг вперед с точки зрения как атаки, так и защиты», – заявил Эмбиид.

На счету Эмбиида 26 очков, 5 подборов и 3 передачи.

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