Джоэл Эмбиид набрал 41 очко и сделал 20 подборов в победном матче против «Индианы»

Центровой «Филадельфии» в субботу набрал 41 очко и сделал 20 подборов в победном матче против «Индианы» (133:120).

Лидер «Сиксерс» является одним из главных претендентов на награду MVP лиги, а также близок к завоеванию титула лучшего бомбардира сезона-2021/22.

Эмбиид реализовал 14 из 17 с игры, включая 2 из 2 из-за дуги, 11 из 15 с линии штрафных, а также сделал 4 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 5 потерь за 37 минут на площадке. Джеймс Харден принес «Сиксерс» 22 очка и 14 передач.

Одержав победу над «Пэйсерс», «Сиксерс» (50-31) сохранили шансы на третье место в Восточной конференции. В заключительном матче регулярного чемпионата завтра команда примет на своей площадке «Детройт». В тройке лидеров на Востока на данный момент – «Майами» (53-28), «Милуоки» (51-30) и «Бостон» (50-31).

Эмбиид стал первым игроком лиги в нынешнем сезоне, который набрал 40+ очков и сделал 20+ подборов в одном матче.

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