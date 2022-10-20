Майк Браун: «Пришел в «Кингз» не для того, чтобы тренировать в регулярном сезоне»

Главный тренер выразил надежду, что его команда сможет выйти в плей-офф в этом сезоне.

«Реальность такова, что мы здесь именно для этого. Да, мы любим наших болельщиков. Они отлично поддерживают нашу команду. Но даже если фанаты не верят, что мы выйдем в плей-офф, я здесь не для того, чтобы тренировать в регулярном сезоне. Все просто.

Если мы ставим для себя такую цель, это марафон, а не спринт. Если мы будем делать все необходимое и становиться лучше, я искренне верю, что в конце концов это придет само», – заявил Браун.

«Кингз» не выходили в плей-офф на протяжении 16 сезонов. Это худший показатель для всех клубов в истории НБА.

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