Нэйт Робинсон проходит курс лечения от почечной недостаточности

Бывший игрок НБА и трехкратный победитель конкурса данков заявил, что страдает от почечной недостаточности в течение последних четырех лет и проходит курс лечения.

«Я делюсь этим, потому что хочу стать голосом всех тех, кому трудно говорить об этой болезни, и объединиться для более важного дела — нашего здоровья», – пишет Робинсон.

Робинсон заявил, что хочет помочь другим людям, страдающим от болезни почек, предав гласности свою борьбу с ней.

«Я никогда не был лидером на площадке, я предпочитал подавать пример, но теперь пришло время мне высказаться и помочь всем, кто страдает от болезни почек», — написал игрок.

Робинсон провел в лиге 11 сезонов, побывав в пяти клубах. Первые четыре с половиной сезона он провел в «Нью-Йорке», где в сезоне-2008/09 он набирал 17,2 очка в среднем за матч.

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