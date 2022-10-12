Премьер-лига. Женщины. «Ника» примет «Надежду»

В среду, 12 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Ника» примет в Сыктывкаре «Надежду» из Оренбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

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12 октября. 18.30

Положение команд: – 3-0, УГМК – 3-0, МБА – 3-0, Ника – 2-0, Надежда – 2-0, Динамо Новосибирск – 1-2, Енисей – 1-2, Нефтяник – 1-2, Самара – 1-2, Спарта энд К – 0-3, Пересвет-ЮФУ – 0-3, Динамо Москва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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