Премьер-лига. Женщины. «Ника» примет «Надежду»
В среду, 12 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Ника» примет в Сыктывкаре «Надежду» из Оренбурга.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Ника – Надежда
12 октября. 18.30
Положение команд: Динамо Курск – 3-0, УГМК – 3-0, МБА – 3-0, Ника – 2-0, Надежда – 2-0, Динамо Новосибирск – 1-2, Енисей – 1-2, Нефтяник – 1-2, Самара – 1-2, Спарта энд К – 0-3, Пересвет-ЮФУ – 0-3, Динамо Москва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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