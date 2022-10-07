Келдон Джонсон: «Успею восстановиться к первому матчу сезона»

Форвард «Сперс» в конце сентября выбыл из строя из-за вывиха правого плеча.

По словам Джонсона, он должен вернуться в строй к началу сезона-22/23.

«Все хорошо. Думаю, что буду готов к первому матчу сезона. Не знаю, окажусь в строю перед последней игрой предсезонки или чуть позже, но мы рассчитываем, что я сыграю против . Чувствую себя отлично», – заявил Джонсон.

Джонсон – 29-й номер драфта 2019 года. В минувшем розыгрыше НБА олимпийский чемпион Токио набирал в среднем по 17,0 очка, 6,1 подбора и 2,1 передачи за игру при 39,4% из-за дуги.

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