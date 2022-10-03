Джабари Смит набрал 21 очко и 8 подборов в предсезонном матче со «Сперс»

Форвард «Рокетс» Джабари Смит провел неофициальный дебют в составе команды в предсезонном матче против «Сперс» (134:96).

Третий номер драфта-2022 набрал 21 очко, 8 подборов и 2 передачи.

За 24 минуты на площадке Джабари реализовал 8 из 15 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.

«Джабари был хорош. Он занимал правильные позиции в защите, на чужой половине использовал свои моменты. Что мне больше всего понравилось, так это то, что он делился мячом. Нам важно, чтобы все это происходило на постоянной основе, это сильно помогло бы команде», – сказал главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

Перемен! «Хьюстон»