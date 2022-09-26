Сергей Кущенко: «В будущем продолжим приглашать иностранные клубы для участия в Суперкубке»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что доволен тем, как прошел , победителем которого стал .

По словам Кущенко, лига планирует в дальнейшем сохранить практику приглашения для участия в Суперкубке зарубежные клубы.

«Этот финал, надеемся, стал превью сезона Единой лиги ВТБ. Сам накал – это тот уровень, который мы ожидаем, и наши лидеры показали, что они к этому готовы. Турнир удался, в финальный день в каждом матче была упорная борьба, а встреча и «Зенита» стала вишенкой на торте. Мы с Мосспортом довольны тем, как прошел турнир. Еще раз, благодарность им, сербским клубам, которые приехали принять участие.

Мы продолжим пытаться приглашать иностранные клубы в будущем. Мы вели переговоры и с Турцией в этом году, но не сошлось по расписанию. Будем заранее разговаривать с клубами», – сказал Кущенко.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?