Сергей Кущенко: «В будущем продолжим приглашать иностранные клубы для участия в Суперкубке»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Зенит Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что доволен тем, как прошел Суперкубок, победителем которого стал «Зенит».

По словам Кущенко, лига планирует в дальнейшем сохранить практику приглашения для участия в Суперкубке зарубежные клубы.

«Этот финал, надеемся, стал превью сезона Единой лиги ВТБ. Сам накал – это тот уровень, который мы ожидаем, и наши лидеры показали, что они к этому готовы. Турнир удался, в финальный день в каждом матче была упорная борьба, а встреча ЦСКА и «Зенита» стала вишенкой на торте. Мы с Мосспортом довольны тем, как прошел турнир. Еще раз, благодарность им, сербским клубам, которые приехали принять участие.

Мы продолжим пытаться приглашать иностранные клубы в будущем. Мы вели переговоры и с Турцией в этом году, но не сошлось по расписанию. Будем заранее разговаривать с клубами», – сказал Кущенко.

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