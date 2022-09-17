Кубок Кондрашина и Белова. 1/2 финала. ЦСКА разгромил «Нижний Новгород», «Зенит» обыграл МБА

С 17 по 18 сентября в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» пройдет Кубок Кондрашина и Белова.

Сегодня в полуфинальных матчах добился разгромной победы над «Нижним Новгородом», а обыграл .

и Белова

1/2 финала

ЦСКА – Нижний Новгород – 96:60 (17:12, 29:21, 24:13, 26:14)

ЦСКА: Милутинов (18 + 6 подборов)

НИЖНИЙ НОВГОРОД: Максим Салаш (14)

17 сентября. 15:00

Зенит – МБА – 67:59

ЗЕНИТ: Карасев (11 + 6 подборов), Вимбуш (10), Соломон (8 + 10 подборов), Захаров (8), Клименко (8)

МБА: Платонов (14 + 8 подборов), Хоменко (9), Якушини (8)

17 сентября. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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