Совладелец «Бостона»: «Нашу команду переоценивают из-за выхода в финальную серию 2022 года»

Совладелец «Селтикс» Вик Грусбек в интервью The Boston Globe заявил, что его команду «переоценивают» после впечатляющего выступления в плей-офф 2022 года.

«Мне было приятно быть частью «Селтикс» во время прошедшего розыгрыша плей-офф. Мне понравилось находиться рядом с командой. Это было захватывающе. Однако, обратная сторона медали заключается в том, что теперь нас переоценивают. Я думаю, что это выступление немного переоценено в общественном мнении, или в моем собственном сознании, потому что это говорю я.

Мы стали финалистами, до чемпионства оставалось две победы, но если вспомнить, серия с далась нам очень тяжело, затем пришлось сыграть по семь матчей против и . Потом мы проиграли «Голден Стэйт». Так что мы не являемся бесспорными победителями Восточной конференции. Я считаю, что мы качественная команда», – сказал Грусбек.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола