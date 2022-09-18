Twitter-аккаунт Дока Риверса взломали

Журналист NBC Sports Philadelphia Джон Кларк объяснил лайки, поставленные с Twitter-аккаунта главного тренера «Сиксерс» Дока Риверса под видеороликами порнографического характера.

«Мне сказали, что учетная запись Дока Риверса в Twitter была взломана, но «Сиксерс» удалось отменить лайки и вернуть его учетную запись в рабочее состояние.

Друг сообщил Доку о странной активности в его аккаунте, и команда позаботилась об этом», – пишет Кларк.

Журналист Пол Хадрик также подтвердил, что аккаунт Риверса был взломан, и команда работала всю ночь, чтобы решить эту проблему. Лайки были отменены, Риверс снова получил полный доступ к своей учетной записи.

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