Эван Фурнье призвал французских болельщиков приехать в Берлин на финал Евробаскета

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Защитник сборной Франции Эван Фурнье призвал болельщиков команды приехать в Берлин на воскресный финал Евробаскета, в котором французы сойдутся с Испанией.

«Так, а теперь тащите свои задницы в Берлин и заполните арену», – написал Фурнье в твиттере после победы Испании над Германией в 1/2 финала.

«Капитан говорит. Послушайте капитана», – отреагировал аккаунт Федерации баскетбола Франции.

Французские болельщики имеют наименьшее представительство на Евробаскете среди команд, которые пробились в полуфинал. На игре с Польшей сборную поддерживали примерно 200 человек.

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