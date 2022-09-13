Ник Янг – о поражении в боксерском поединке: «Не было никакого нокаута, я надрал задницу этому парню»

Бывший игрок НБА Ник Янг утверждает, что блогер Малкольм Миникон победил его в недавнем боксерском поединке с нарушением правил.

Экс-баскетболист был нокаутирован в четвертом раунде. Он пропустил удар, после чего вылетел с ринга через канаты.

По словам чемпиона НБА в составе «Уорриорз», Миникон использовал запрещенный прием, боднув его головой.

«Я чувствовал себя хорошо, хорошенько навалял ему, было ощущение, что все идет по плану, я делаю то, что должен. Но он использовал запрещенный прием, грязный прием, так делают, когда проигрывают. Он боднул меня головой, не понимаю, как вы можете говорить, что он победил», – заявил экс-баскетболист после боя.

«Не было никакого нокаута, вы все сошли с ума. Я надрал задницу этому парню», – написал Янг в твиттере.

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