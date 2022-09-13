Андрей Ведищев: «Открытие молодежного центра – важная дата в истории российского баскетбола»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о пользе, которую принесет открываемый клубом крупный молодежный тренировочный центр.

«Открытие этого проекта – важная дата в истории российского баскетбола. Воспитание молодых талантливых игроков – это не только спортивная, но и социальная миссия нашего клуба. В нынешнем составе основной команды «Локо» – сразу 9 наших воспитанников. И многие из них уже привлекаются к матчам национальной сборной.

Не сомневаюсь, что открытие МТЦ привлечет к нашему любимому виду спорта дополнительный интерес. Десятки, сотни перспективных ребят получат возможность совершенствовать свое мастерство в идеальных условиях: с качественным медицинским обслуживанием, правильным спортивным питанием, в оснащенных самым современным оборудованием объекте», – заявил Ведищев.

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