Клэй Томпсон на тренировке забросил 22 трехочковых подряд

В сети появился видеоролик, в котором атакующий защитник «Голден Стэйт» во время тренировки забрасывает 22 трехочковых подряд.

В минувшем сезоне Томпсон вернулся в строй, пропустив два с половиной года из-за разрыва ахиллова сухожилия и крестообразных связок.

В 32 матчах регулярного сезона-2021/22 Томпсон набирал в среднем 20,4 очка, реализуя 3,6 броска из-за дуги в среднем за матч.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?