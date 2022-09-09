Аарон Гордон поддержал Николу Йокича во время матча Евробаскета в Праге

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Форвард «Наггетс» Аарон Гордон посетил матч Евробаскета Сербия – Польша, который состоялся в четверг в Праге.

Лидером сербов является одноклубник Гордона по «Денверу» Никола Йокич.

«Сербия – серьезная сила. Они всегда на этом уровне. Как я постоянно говорю, если за вас играет Никола Йокич, то у вас есть шанс на победу в каждом матче», – заявил Гордон.

Сербы победили со счетом 96:69, на счету Йокича 19 очков и 5 подборов.

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Твиттер Евробаскета

 

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