Аарон Гордон поддержал Николу Йокича во время матча Евробаскета в Праге

Форвард «Наггетс» посетил матч Евробаскета Сербия – Польша, который состоялся в четверг в Праге.

Лидером сербов является одноклубник Гордона по .

«Сербия – серьезная сила. Они всегда на этом уровне. Как я постоянно говорю, если за вас играет Никола Йокич, то у вас есть шанс на победу в каждом матче», – заявил Гордон.

Сербы победили со счетом 96:69, на счету Йокича 19 очков и 5 подборов.

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