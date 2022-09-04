Продажа «Миннесоты» продолжится, несмотря на финансовые проблемы Алекса Родригеса

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Процесс покупки «Миннесоты» продолжится, несмотря на финансовые проблемы Алекса Родригеса, пишет The Athletic.

Согласно плану, чемпион MLB 2009 года и бизнесмен-миллиардер Марка Лора должны завершить покупку клуба в течение 2,5 лет и получить равные доли.

Ранее сообщалось, что Родригес не смог погасить первый платеж и был вынужден отдать часть своей доли Лору.

При подобном раскладе Лор может в конечном итоге получить контрольный пакет акций «Миннесоты».

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