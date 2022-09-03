У Джа Морэнта в 2023 году должны появиться именные кроссовки

Разыгрывающий может получить именную линейку кроссовок.

Как сообщает Sole Retriever, компания выпустит первую именную модель Морэнта летом 2023 года. Информация пока не подтверждена официально.

Ожидается, что модель будет выпущена в трех расцветках и продаваться по 110 долларов за пару.

23-летний Морэнт – один из самых ярких игроков НБА. По итогам минувшего сезона его признали самым прогрессирующим игроком.

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