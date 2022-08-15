«Манреса» подписала Джастина Хэмилтона

Испанская «Манреса» объявила о подписании однолетнего контракта с центровым Джастином Хэмилтоном (32 года, 211 см).

Хэмилтон известен выступлением в НБА. С 2013 по 2017 год он играл в основном за , «Миннесоту» и .

Последние пять сезонов он провел в чемпионате Китая, выступая за «Бэйцзин Дакс» («Пекинские Утки»). В сезоне-2021/22 его показатели составили 12,4 очка и 7,3 подбора в среднем за матч.

примет участие в следующем розыгрыше чемпионов.

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