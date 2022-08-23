Роберт Орри: «Лейкерс» приглашали меня тренером в прошлом сезоне»

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что предлагали ему тренерскую должность в прошлом сезоне.

«Я всегда хотел этого. В прошлом сезоне «Лейкерс» пригласили меня на собеседование. Я хочу заниматься этой работой, но она требует много времени, так что все сложно. Чувак, я еще не настолько седой. Я стремлюсь к этому. Но смогу ли я тренировать и не проводить все время в дороге? Если это возможно, я готов», – признался Орри.

Прославленный баскетболист имеет опыт работы тренером только на любительском уровне и никогда не работал в НБА даже ассистентом.

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