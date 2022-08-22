Джамал Кроуфорд объяснил конденсат на паркете: «Сильным мира сего было спокойнее, если двери спортзала закрыты»

Бывший игрок НБА и организатор полулюбительской лиги CrawsOver Джамал Кроуфорд объяснил субботний инцидент, когда матч с участием суперзвезды был остановлен во второй четверти из-за скользкого паркета.

«Давайте обсудим это… Влага возникла из-за того, что кто-то включил пожарную сигнализацию, а сильным мира сего было спокойнее, если двери спортзала закрыты (чего мы никогда не делали). Но благодаря этому спортзал превратился в горячую коробку. Что, в свою очередь, привело к образованию конденсата», – написал Кроуфорд на своей странице в Twitter.

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