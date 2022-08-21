Литва во 2-й раз стала победителем Евробаскета U16

Сборная Литвы стала победителем чемпионата Европы-2022 среди юношей в возрасте до 16 лет, который проходил в Скопье, столице Северной Македонии.

Литовская команда прошла весь турнир без поражений (7-0), а в финальном матче обыграла Испанию со счетом 77:68.

Самым результативным игроком в составе Литвы стал Мантас Лауренчикас. Он завершил встречу с показателями 26 очков, 6 подборов, 1 передача и 3 перехвата за 31 минуту на площадке.

Для литовской сборной это вторая победа на Евробаскете U16 в истории. Впервые это случилось в 2008 году.

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