«Наггетс» могут рассмотреть вариант с возвращением Кармело Энтони

В лиге ходят слухи, что «Наггетс» могут рассмотреть вариант с возвращением в команду форварда .

Об этом сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Энтони выступал за с 2003 по 2011 годы и был лидером команды. Последний сезон провел в , набирая 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

На данный момент 38-летний Энтони имеет статус неограниченно свободного агента.

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