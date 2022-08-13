«Наггетс» могут рассмотреть вариант с возвращением Кармело Энтони

Теги возможные переходы Денвер Кармело Энтони Лейкерс НБА Баскетбол

В лиге ходят слухи, что «Наггетс» могут рассмотреть вариант с возвращением в команду форварда Кармело Энтони.

Об этом сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Энтони выступал за «Денвер» с 2003 по 2011 годы и был лидером команды. Последний сезон провел в «Лейкерс», набирая 13,3 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

На данный момент 38-летний Энтони имеет статус неограниченно свободного агента.

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