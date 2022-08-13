Джейлен Грин: «Рокетс» нужно придерживаться победного мышления»

Атакующий защитник поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Я настроен стать лучшей версией себя на площадке и за ее пределами. Нужно придерживаться победного мышления. Сейчас мы перестраиваемся, пытаемся собрать все воедино и двигаться в правильном направлении. Просто нужно сохранять этот настрой», – сказал Джейлен.

В дебютном сезоне второй пик драфта-2021 набирал 17,3 очка, 3,4 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч и попал в первую символическую пятерку лучших новичков

«Рокетс» завершили регулярный чемпионат на последнем месте в лиге с показателями 20-62.

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