Женская НБА. «Даллас» – «Нью-Йорк», «Финикс» примет «Миннесоту»

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Даллас» встретится с «Нью-Йорком». «Финикс» примет на своей площадке «Миннесоту».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Нью-Йорк
10 августа. 3:00
Финикс – Миннесота
10 августа. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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