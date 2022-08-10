Женская НБА. «Даллас» – «Нью-Йорк», «Финикс» примет «Миннесоту»

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Даллас» встретится с . «Финикс» примет на своей площадке «Миннесоту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Нью-Йорк

10 августа. 3:00

–

10 августа. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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