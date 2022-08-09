Баскетболистки «Спаркс» вынуждены были переночевать в аэропорту

Баскетболистки и сотрудники «Спаркс» вынуждены были переночевать в аэропорту Вашингтона после выездного матча женской НБА с «Мистикс».

«Лос-Анджелес» ведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф WNBA. В воскресенье команда одержала важную выездную победу в столице США (79:76). В Калифорнию «Спаркс» должны были вернуться регулярным рейсом, который был запланирован на 1 час ночи, но его перенесли на 9 утра.

Половину игроков и сотрудников разместили в отеле, но на всех представителей «Спаркс» мест не хватило. В их числе оказалась и MVP женской НБА 2016 года .

«Бродим по аэропорту. Это первый раз за мои 11 сезонов, когда приходится ночевать в аэропорту. Но с учетом того, как у нас организованы перемещения... Это было лишь вопросом времени. В общем, половина команды остается в аэропорту, половина в отеле. На всех мест не хватило», – говорится в видеообращении баскетболистки из аэропорта.

Женскую лигу критикуют за то, что команды по-прежнему пользуются регулярными рейсами, а не чартерами.

Огвумике, которая является президентом ассоциации игроков женской НБА, позже выпустила заявлением в связи с происшествием.

«Перелеты регулярными рейсами являются значительной нагрузкой для игроков и их тел. В условиях пандемии это к тому же несет в себе большой риск в связи с возможным заражением», – говорится в заявлении Огвумике.

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